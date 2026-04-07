Carabinieri: controlli intensificati a Pasqua e Pasquetta, 2100 persone e 1480 veicoli identificati.

Controlli dei carabinieri intensificati

Carabinieri del Comando provinciale di Brescia con il supporto dei Reparti Speciali in linea con gli obiettivi fissati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Andrea Polichetti in prima linea nei giorni di Pasqua e Pasquetta per garantire la sicurezza sul territorio. Quest’ultimo, come si evince dai numeri, letteralmente presidiato: sono state impiegate in tutto 95 pattuglie dei carabinieri per un totale di circa 200 militari, intensificata poi l’attività di prevenzione e vigilanza sui 205 comuni della provincia di Brescia con una particolare attenzione ai centri abitati, ai luoghi di maggiore vocazione turistica, ai luoghi di aggregazione ed alle arterie stradali. Controlli non solo a terra ma anche in acqua e in volo: ad intervenire, in particolare i velivoli del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bergamo – Orio al Serio e la motovedetta dell’Arma in servizio sul lago d’Iseo.

I numeri

Ad essere controllati ed identificati 2100 persone e 1480 veicoli. Sono state elevate 46 contravvenzioni al Codice della strada (di cui 3 per guida pericolosa; 6 per mancato uso cinture; 5 per guida sotto influenza alcol; 1 guida sotto influenza stupefacenti; 10 per uso di cellulare alla guida; 10 per mancata revisione; 11 per altre violazioni al CdS); 2 auto sequestrate per violazioni al CdS;

10 patenti ritirate per violazioni al CdS; segnalato alla competente Prefettura 7 assuntori di sostanze stupefacenti; denunciato 31 persone per reati che rientrano nel Codice Rosso, stupefacenti, guida in stato di ebbrezza, danneggiamento, tentato furto, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, inottemperanza al foglio di via obbligatorio e al decreto di espulsione; sequestrati 20 grammi circa di stupefacente del tipo cocaina e 42 grammi circa di hashish; effettuato controlli a 71 esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni per 4.000 euro.

Interventi in città ma non solo

Tra gli interventi messi a punto dai militari tra domenica 5 aprile 2026 (Pasqua) e lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta) quelli in città a Brescia ma anche in altri comuni della provincia.

A Brescia dove è stata sedata una lite condominiale: ad essere denunciati sette soggetti extracomunitari, regolari in Italia per lesioni nei confronti di alcuni condomini. É stato poi denunciato un 21enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti sorpreso dopo un tentato furto su alcune auto in sosta in via della Volta. Il giovane è risultato non in regola con provvedimenti già emessi nei suoi confronti (decreto di espulsione e foglio di via obbligatorio dal comune di Brescia); è stato poi denunciato un 27enne marocchino senza fissa dimora e con precedenti per tentato furto ai danni del supermercato Conad di via Triumplina. É scattata poi la denuncia di un 34enne russo, residente in città a Brescia con precedenti: è stato trovato in possesso di un monopattino elettrico di non ben chiara provenienza e di strumenti per lo scasso, il tutto sequestrato.

Daspo a Bagnolo Mella: è scattata la denuncia nei confronti di un cittadino italiano per porto abusivo d’armi, minaccia aggravata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Armato di un coltello da 30 centimetri, nascosto, poco prima del controllo aveva minacciato un cliente di un bar. All’arrivo dei Carabinieri ha tentato la fuga opponendo resistenza fisica. L’uomo è stato proposto per l’applicazione del Daspo urbano.

I carabinieri della Compagnia di Chiari sono poi intervenuti a Iseo a seguito della segnalazione di un giovane extracomunitario particolarmente agitato alla stazione: il ragazzo stava tentando un gesto estremo procurandosi lesioni con il vetro di una bottiglia rotta. Ad intervenire sul posto i militari, un intervento provvidenziale che ha impedito la tragedia, Sul posto, poi, anche il 118.

Arrestato a Torbole Casaglia un italiano il quale, dopo aver forzato la finestra dell’abitazione della ex fidanzata, si è introdotto. Tra i due ne è nata una discussione, sono stati danneggiati i mobili. Il giovane si è poi dato alla fuga, è stato quindi rintracciato dai militari a casa.