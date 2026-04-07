Minacciava di togliersi la vita, utilizzando il collo di una bottiglia rotta. Protagonista un uomo di 25 anni, di origini nordafricane, salvato e messo in sicurezza dai carabinieri della compagnia di Chiari prima che potesse compiere gesti estremi.
Minaccia il suicidio alla stazione di Iseo, salvato dai carabinieri
L’allarme è scattato ieri sera, a Pasquetta, a Iseo. Diversi cittadini avevano notato l’uomo aggirarsi per il centro del paese in evidente stato di alterazione psicofisica, pronunciando frasi sconnesse e manifestando intenti autolesionistici. Le ricerche, avviate immediatamente con il supporto del 118, in un primo momento non avevano dato esito. La situazione è precipitata poco dopo la mezzanotte, quando l’uomo è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria di Iseo. Qui, all’arrivo dei militari dell’Aliquota Radiomobile, ha puntato il vetro alla gola minacciando di tagliarsi.
Di fronte all’imminente pericolo, e dopo un tentativo di mediazione verbale risultato vano, i carabinieri hanno fatto ricorso al taser. L’attivazione dell’arma a impulsi elettrici ha consentito di immobilizzare l’uomo in sicurezza, impedendogli di compiere il gesto estremo. Subito dopo è stato affidato al personale sanitario del 118, già sul posto, che lo ha sedato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Iseo per gli accertamenti del caso.