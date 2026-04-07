I militari sono intervenuti dopo le segnalazione dei cittadini, che avevano notato l'uomo girare per le vie del centro manifestando intenti autolesionistici

Minacciava di togliersi la vita, utilizzando il collo di una bottiglia rotta. Protagonista un uomo di 25 anni, di origini nordafricane, salvato e messo in sicurezza dai carabinieri della compagnia di Chiari prima che potesse compiere gesti estremi.

Minaccia il suicidio alla stazione di Iseo, salvato dai carabinieri

L’allarme è scattato ieri sera, a Pasquetta, a Iseo. Diversi cittadini avevano notato l’uomo aggirarsi per il centro del paese in evidente stato di alterazione psicofisica, pronunciando frasi sconnesse e manifestando intenti autolesionistici. Le ricerche, avviate immediatamente con il supporto del 118, in un primo momento non avevano dato esito. La situazione è precipitata poco dopo la mezzanotte, quando l’uomo è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria di Iseo. Qui, all’arrivo dei militari dell’Aliquota Radiomobile, ha puntato il vetro alla gola minacciando di tagliarsi.

Di fronte all’imminente pericolo, e dopo un tentativo di mediazione verbale risultato vano, i carabinieri hanno fatto ricorso al taser. L’attivazione dell’arma a impulsi elettrici ha consentito di immobilizzare l’uomo in sicurezza, impedendogli di compiere il gesto estremo. Subito dopo è stato affidato al personale sanitario del 118, già sul posto, che lo ha sedato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Iseo per gli accertamenti del caso.