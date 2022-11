Camion si schianta contro un muro, si è temuto il peggio

Una mattinata di grande paura quella vissuta ieri (giovedì 10 novembre 2022) a Rodengo Saiano.

Camion si schianta contro un muro, scatta il codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso pochi minuti prima delle 8.30 in via del Commercio. Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che un mezzo pesante sia usciti di strada. Avrebbe terminato la corsa contro un muro dell'Outlet Franciacorta.

Le condizioni del camionista

Il camion è andato distrutto, soprattutto nella parte anteriore il che ha fatto temere il peggio anche per le sorti dell'autista. Fortunatamente però le cose non sono andate così male, il camionista è infatti riuscito ad abbandonare in autonomia la cabina uscendone praticamente illeso. Non risultano inoltre altre persone coinvolte. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e la polizia locale. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che all'origine del sinistro vi sia stata una manovra sbagliata da parte del camionista nel mentre usciva da un piazzale.