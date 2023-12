Tutti in paese conoscevano Giovanni, dai più piccoli ai concittadini più saggi

Brandico piange l’aviere Giovanni "Jair" Zanetti

E’ volato in cielo l’aviere brandichese Giovanni Zanetti. La sua è stata una vita impegnata tra famiglia e bene per il prossimo. E’ mancato lo scorso venerdì, aveva 76 anni. Tutti in paese conoscevano Giovanni, dai più piccoli ai concittadini più saggi. Più facile salutarlo per strada dicendo lui “Ciao Gianni” o “Ciao Jair”, simpatico e affettuoso soprannome legato alla sua passione per il calcio, in particolare per l’attaccante brasiliano Jair Da Costa che negli anni della Grande Inter (sua squadra del cuore) era presenza fondamentale nella formazione meneghina.

Gianni è stato durante il servizio militare un aviere e di questo andava particolarmente fiero. Un cittadino brandichese esemplare che mai si è sottratto a una sola richiesta d’aiuto, facendosi in quattro per la comunità e per le sue molteplici realtà associative, non da meno per gli alpini e per i Combattenti e reduci. Una persona su cui poter contare anche per la salvaguardia dell’ambiente e la manutenzione e pulizia del verde.

In molti si ricorderanno di lui perché non è mancata occasione, celebrazione o festa ufficiale in cui non abbia imbracciato e portato in corteo il gonfalone comunale di Brandico.

Il cordoglio della comunità

Zanetti è sempre stato una persona in prima linea nel rendersi utile al prossimo ma mai per voler di stare sotto riflettori. La sua presenza era concreta e mai fuori luogo, mai invadente. Così come ha dato modo di farsi conoscere nella comunità, così lo scorso venerdì se n’è andato: in punta di piedi.

Nell’arco di poche ore la notizia si è diffusa e la comunità si è trovata privata di un uomo che è stato un vero e proprio esempio di rispetto, di civiltà e di solidarietà. Ha lasciato la moglie Silvia, i fratelli Santo, Antonia, Paolo e Giuseppe.

L’Amministrazione comunale vuole esprimere a nome dell’intera comunità di Brandico le più sincere condoglianze, conservando e condividendo il ricordo di cittadino esemplare, quale Gianni è stato.