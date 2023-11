Accusa un malore e si schianta contro un palo: addio a Giacomo Cò

Non ce l’ha fatta l’uomo che ieri sera è andato a finire contro un palo dopo aver accusato un malore. Giacomo Co è morto in ospedale.

Accusa un malore e si schianta contro un palo

Per lui non c’è stato niente da fare. Giacomo Có si è spento ieri sera all’ospedale di Manerbio, dove era stato trasportato d’urgenza. Il 66enne di Cadignano di Verolanuova è morto in ospedale. Chiara la dinamica dei fatti, il decesso è da attribuire al malore e non al sinistro che, invece, è stata solo una drammatica conseguenza.

Addio a Giacomo Có

Le sue condizioni erano parse gravi fin da subito, tant’è che si era alzato anche l’elisoccorso, ma poi era stato preferito il trasporto in ambulanza all’ospedale più vicino dove hanno solo potuto constatarne il decesso. In attesa di conoscere informazioni sui funerali, la comunità si stringe alla famiglia nel lutto per la morte del sessantaseienne.

L’incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle 17, San Paolo. Sul posto oltre ai volontari di Bassabresciana soccorso sono subito arrivate anche le Forze dell'ordine, ma la dinamica dei fatti e subito apparsa chiara.