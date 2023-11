Accusa un malore e si schianta contro un palo con l'auto: gravissimo un uomo

Accusa un malore e finisce con l'auto contro un palo: gravissimo un uomo.

Accusa un malore e finisce con la sua auto contro un palo. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'incidente è avvenuto in via Trignano a San Paolo poco dopo le 17.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Sul posto oltre ai volontari di Bassabresciana soccorso e alle Forze dell'ordine, è intervenuto anche l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale in codice rosso.