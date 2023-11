Addio a Silvia: aveva solo 35 anni.

Addio a Silvia

La comunità di Prevalle è in lutto per la prematura scomparsa di Silvia Gosetti. La giovane avrebbe accusato un malore nel pomeriggio di sabato 11 novembre 2023, prontamente soccorsa è però spirata il giorno dopo (domenica 12 novembre 2023). Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della sua dipartita.

Il giorno dell'ultimo saluto

I funerali sono in programma per il pomeriggio di oggi (giovedì 16 novembre 2023) alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Zenone. La salma riposa nella Casa funeraria Giacomini di Via Gardesana di fronte al cimitero di San Michele. Una volta terminata la Santa Messa il corteo proseguirà verso il cimitero di San Zenone. A piangerla il compagno Sergio, la mamma Loredana, il papà Mario, il fratello Marco, la nonna Liliana, la suocera Franca, gli zii e i cugini.