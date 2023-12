Questa mattina a 45 studenti meritevoli di Rudiano, delle scuole medie, superiori e università, sono state consegnate le borse di studio per merito scolastico. A premiarli sono stati il sindaco Alfredo Bonetti e il suo vice Sara Oliari.

Borse di studio: Rudiano premia le giovani eccellenze del paese

A differenza delle scorse volte, l’Amministrazione comunale ha deciso di attribuire l’assegno di studio senza prendere in considerazione l'isee di ognuno studente, perché “ognuno deve celebrare i propri traguardi senza pensare sempre alla situazione economica della famiglia”. Presente alla consegna dei riconoscimenti, il primo cittadino si è congratulato con tutti i presenti.

"Queste borse di studio sono la perfetta rappresentazione della vostra bravura. Questa giornata è per voi, ormai una tradizione, che costituisce un momento di gratifica e pubblica stima dinnanzi a tutta la comunità. Ragazzi la vostra vita e i vostri risultati, che premiamo qui oggi non sono frutto del caso, del destino o della fortuna, ma sono il risultato di un percorso preciso che avete intrapreso. Un percorso che vi ha fatto crescere, migliorare e diventare uomini e donne migliori per il vostro futuro".

I premiati

Questi i nomi dei 45 studenti premiati: Emiliano Rubagotti, Gabriele Baglioni, Emma Bontempi, Fabian Balliu, Alessia Vescovi, Noemi Mirani, Elisa Garletti, Linda Barbieri, Camilla Bellebono, Martina Ghidini, Klara Hallulli, Nicola Di Toma, Emin Byku, Danilo Foschetti, Gaia Mastromattei, Simone Riva, Manuel Cottelli, Andrea Maccabelli, Giulia Prosperi, Sara Soldi, Gaia Bazzardi, Cristian Martinelli, Filippo Paolo Capitanio , Israe El Karmaoui, Hadi Abdel, Rebecca Ali' El Zawawi,

Leonardo Gaviglio, Luca Chiari, Luca Foglia, Gloria Mirani, Diego Gaibotti, Endri Haka, Laura Bonetti, Martina Mazzuchelli, Nicola Rossi, giada Lorenzi, Alessandra Cominelli, Fabio Gaibotti, Marco Riva, Elisa Franzelli, Maria Preiti, Annarita Bonetti, Telema Soldo, Fabio Sottini, Emma Ceribelli e Sara Riva.