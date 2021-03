Il paese accoglie il nuovo parroco: “Benvenuto don Renato”

Un’accoglienza calorosa da parte della comunità fedele e delle autorità

“Benvenuto don Renato”

È arrivato oggi il nuovo parroco don Renato Piovanelli a Bassano Bresciano. La comunità fedele ha accolto con grande affetto ed emozione il nuovo pastore.

Da mesi infatti in parrocchia si attendeva una nuova guida spirituale. Seppur l’accesso alla chiesa fosse limitata a sole 110 persone (nel rispetto dei Dpcm per la pandemia da Covid-19) i presenti non hanno nascosto l’emozione e la gioia diffusa in tutta la comunità.

Dopo il saluto al monumento dei caduti don Renato accompagnato dal sindaco Michele Sbaraini ha fatto ingresso nella parrocchiale, e alla presenza di fedeli e concelebranti ha accettato ed espresso il suo impegno per la sua nuova comunità con le parole “Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio”.

Un grande applauso ha accompagnato questo significativo momento a cui è seguita la celebrazione della Santa Messa e i saluti della rappresentante del consiglio pastorale, del sindaco, dell’amico don Marco (parroco di Villaggio Sereno, parrocchia di cui don Renato ha fatto parte sino a ieri).

Tutti hanno coralmente augurato al nuovo parroco “buon cammino”.