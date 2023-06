Benaglio diventa vice e Belotti entra in Giunta

E’ la prima riga di una nuova pagina quella scritta martedì sera a Cologne, nella sala consiliare del Municipio.

Il Consiglio comunale, con quattro punti all’ordine del giorno, ha visto la surroga del dimissionario Marco Garza (vicesindaco, assessore al Bilancio, Urbanistica, Edilizia privata e Commercio), neo nominato assessore nella Giunta Castelletti a Brescia, l’ingresso in aula del nuovo consigliere, Marco Vavassori e anche la riassegnazione delle deleghe da parte del primo cittadino Carlo Chiari. Ma andiamo con ordine: il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Paola Benaglio, mentre l’assessorato è andato a Stefano Belotti (già consigliere comunale).

Il nostro vicesindaco ha rassegnato le dimissioni perché ha ricevuto un incarico di prestigio . È stato chiamato a svolgere il ruolo di assessore al Bilancio, al Personale e allo Sviluppo del Pnrr per il Comune di Brescia. E’ per noi un orgoglio, sinonimo di competenza. In Marco Garza è stata riconosciuta la competenza che non è stata trovata altrove. Ciò dimostra la validità delle persone che compongono questa Amministrazione. Pertanto, come la norma prevede, ho riassegnato gli incarichi: Paola Benaglio ricoprirà il ruolo di vicesindaco, mentre assessore al Bilancio sarà Stefano Belotti. Le altre deleghe di Garza resteranno in capo al sindaco.

Poi, non sono mancati i ringraziamenti:

Al netto dell’affetto che provo per Marco, reputo, così come tutta l’Amministrazione, che meriti questo ruolo per competenza e serietà. Lo ringrazio per il lavoro svolto in questi nove anni insieme e, allo stesso tempo, dico “grazie” a Paola e Stefano per aver accettato la nomina. Sono certo che porteranno avanti al meglio i loro ruoli, come fatto fino ad ora. Abbiamo davanti un anno pieno e tanta carne al fuoco ma sono convinto che porteremo al termine quanto ci siamo prefissati di fare.