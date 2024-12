Bagnolo piange Giorgia Fusardi, scomparsa a soli 16 anni

Bagnolo Mella piange Giorgia Fusardi.

Si è spento il dolce sorriso di Giorgia

Bagnolo Mella piange Giorgia Fusardi, scomparsa a soli 16 anni dopo una vita piena di difficoltà.

La giovane bagnolese infatti era affetta dalla sindrome di Rett, una forma di ritardo nello sviluppo neurologico.

Si manifesta a partire dai primi due anni di vita e solitamente solo nelle bambine. Si tratta di una malattia rara che, nel caso di Giorgia, ha comportato la paralisi totale degli arti.

Giorgia non camminava, non utilizzava le mani e non parlava.

Inoltre, aveva problemi anche all’apparato respiratorio, alla colonna vertebrale e crisi epilettiche.

Insomma, una vita difficile per lei e la sua famiglia, che hanno però combattuto insieme per tutti questi anni.

Giorgia Fusardi avevamo imparato a conoscerla meglio nel 2016, quando a Bagnolo Mella fu organizzata una partita per raccogliere fondi.

L'aiuto dei bagnolesi

Una giornata di calcio per sensibilizzare al problema della giovane che all'epoca aveva sette anni e mezzo. Un evento organizzato dal comitato «Amatori calcio Bagnolo 1973», capitanati da Venanzio Cotelli, che per tanti anni hanno organizzato partite del cuore per ricavare fondi da donare a persone bisognose. Nel 2016 toccò a Giorgia Fusardi, che in quel momento per seguire le terapie (a pagamento) aveva bisogno di aiuto.

Il ricavato della partita fu donato ai genitori di Giorgia per sostenere l’ingente spesa della terapia.

Da allora sono passati otto anni, la battaglia è continuata fino a pochi giorni fa quando il cuoricino di Giorgia ha smesso di battere.

Un lutto che ha colpito tutta la comunità

«Il dolore per la perdita di una giovane vita segna un momento di grande tristezza per tutta la comunità. Il Sindaco, l'Amministrazione comunale e la cittadinanza si uniscono in un simbolico abbraccio alla famiglia di Giorgia. Porgiamo le più sentite condoglianze» questo il cordoglio dell'Amministrazione.

Molto toccante poi il saluto del papà, Moris.

«In questo momento scrivere queste parole mi è davvero molto difficile, ma volevo ringraziare tutte le persone che sono venute a dare l'ultimo saluto alla mia meravigliosa, bellissima, forte, dolce ragazza – le parole del padre Moris sui social – I suoi 16 anni sono stati molto difficili ma pieni di un immenso amore, mai mai ha smesso di sorridere, un esempio di forza e coraggio per la nostra famiglia, per questo motivo sarà difficile non averla più qui con noi, abbracciarla, baciarla, sentirla chiamare mamma ,l'unica parola che Giorgia riusciva a dire. Non ditemi che lei sarà sempre con noi, lo sappiamo, non chiedeteci come stiamo, stiamo male, un genitore non dovrebbe mai e poi mai perdere il proprio figlio, malato oppure no. Vogliatevi bene, baciate i vostri figli, dite ai vostri cari quanto li amate, abbracciate i vostri amici, fate pace con chi vi ha ferito. Tutto finisce prima o poi ma l'amore resta per sempre».