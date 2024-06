Venerdì sera di controlli per la Polizia Locale del Monte Orfano, coordinato dal comandante Luca Leone e coadiuvato dal nucleo K9.

Aveva le dosi pronte da vendere: pusher fermato dalla Locale

Un pusher di origine marocchina è stato fermato con 16 grammi di hashish suddiviso in diverse dosi pronte per essere cedute. L'uomo, trentenne, è stato individuato in stazione ferroviaria di Coccaglio, salito sul convoglio Brescia - Bergamo. Una volta fermato dagli agenti, il marocchino si è dato ad una rocambolesca fuga a mezzo di una bicicletta di un pendolare, prima di essere bloccato e portato al Comando della Polizia Locale.

Il marocchino, al quale è stata sequestrata la sostanza stupefacente, è risultato clandestino sul territorio e denunciato alla Procura della Repubblica di Brescia, in attesa che la Questura emetta il provvedimento di espulsione.

Controlli anche a Cologne

Anche a Cologne, sono state rinvenute due dosi di cocaina nei pressi della stazione, probabilmente abbandonata alla vista degli Agenti di Polizia in arrivo. L'attività di prevenzione continuerà nei prossimi weekend nei Comuni convenzionati del Monte Orfano a garanzia di una migliore vivibilità del territorio e per dissuadere la microcriminalità nel centro urbano.