Auto in fiamme, rallentamenti sulla A4

Attimi di grande apprensione questa mattina (lunedì 6 febbraio 2023) in A4 per un'auto in fiamme.

Auto in fiamme in A4

Si sono infatti registrati disagi e rallentamenti tra i caselli di Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano: a causare il tutto un veicolo andato in fiamme.

Il fumo usciva dall'auto

Un automobilista si è accorto che del fumo che stava uscendo dalla sua auto: ha così prontamente allertato i vigili del fuoco intervenuti sul posto.