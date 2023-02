Sp 19 Concesio - Ospitaletto: strada chiusa per lavori

La Sp 19 Concesio Ospitaletto rimarrà chiusa per lavori sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023.

Sp 19 Concesio -Ospitaletto

In attesa dell’avvio dei lavori di sistemazione impalcato da ponte sul fiume Mella al km 0+325 in comune di Concesio, notevolmente dilatati a causa delle controversie giudiziarie in corso, la Provincia di Brescia ritiene necessario procedere ad una valutazione aggiornata sullo stato di degrado della struttura per valutare le masse limite transitabili secondo le Linee Guida Ministeriali.

Senso unico alternato

Per questo motivo nella giornata di sabato 4 febbraio 2023 verrà istituito dalle ore 7 alle ore 17 un senso unico alternato, regolato da movieri in corrispondenza del ponte, necessario per la posa dei sensori mediante un tipo speciale di piattaforma aerea by bridge che, occupando una sola corsia, consente di lavorare con il braccio in negativo (dall'alto verso il basso) sotto l’impalcato del ponte.

Chiusura della strada

Nella giornata di domenica 5 febbraio 2023, al fine di consentire le prove di carico, verrà invece chiusa la strada provinciale dalle ore 9 alle ore 16 con dirottamento dei flussi veicolari lungo la viabilità alternativa del comune di Concesio coinvolto nella organizzazione delle deviazioni. Qualora i lavori dovessero terminare prima dell’orario previsto, la viabilità verrà prontamente ripristinata.