Auto in fiamme a Rovato: si indaga sulle cause del rogo

La chiamata al 112 è scattata nel cuore della notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre in via Scaroni a Rovato. Un'auto parcheggiata sotto casa dei proprietari è stata carbonizzata dalle fiamme. Le cause? Ancora in fase di accertamento.

Auto in fiamme a Rovato

L'incendio è divampato in un quartiere residenziale tranquillo, che sorge ai margini del quartiere della stazione. L'auto, che si trovava all'esterno dell'abitazione, ha preso fuoco intorno alle 4.40. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari, che hanno domato rapidamente il rogo, evitando che fossero coinvolti altri veicoli o, peggio ancora, che le fiamme raggiungessero gli edifici circostanti.

Indagini in corso

Sul posto anche i carabinieri di Rovato, coadiuvati dai colleghi di Travagliato, che indagano sulle cause. La natura dell'incendio non è infatti ancora stata stabilita con chiarezza e dunque tutte le piste sono aperte, anche quella del dolo.