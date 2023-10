Castel Mella: a fuoco il sottotetto di una palazzina.

Intervento molto complesso per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia nella prima serata di domenica 22 ottobre 2023 e conclusosi intorno alle ore 7 di lunedì 23 ottobre 2023 in seguito all' incendio di materiale isolante all'interno di un sottotetto di una palazzina di due piani nel comune di Castel Mella in via Villenueve.

Intervento molto difficile

In posto una squadra di Vigili del Fuoco con il supporto dell' autoscala e il carro aria. Il materiale all'interno del sottotetto usato per la coibentazione della struttura, presentava una difficile estinzione . Gli operatori sono riusciti a domare le fiamme grazie all' uso di schiume di ultima generazione che hanno estinto il rogo per soffocamento. Le fase di bonifica sono risultate molto difficili per la complessità della configurazione del sottotetto della palazzina. Gli interventi si sono conclusi intorno alle 7.

