A fuoco una cascina di Castenedolo, vigili al lavoro per domare le fiamme nel fienile

Hanno impiegato tutta la notte i vigili del fuoco al lavoro dalla serata di ieri, 21 ottobre 2023 per domare le fiamme divampate all'interno di un fienile a Castenedolo.

L'allarme dalla sala operativa

L'allarme è scattato sabato 21 ottobre alle ore 23.20, quando la sala operativa VVf Brescia è stata allertata per un incendio all'interno di un fienile in una cascina nelle campagne del comune di Castenedolo. Sul posto sono state inviate cinque squadre con autopompe, autobotti e mezzi leggeri. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte ed è ancora in corso la bonifica e messa in sicurezza del sito. I danni sono ingenti e non si registrano feriti.

Le cause sono in corso di accertamento

Anche se l'ipotesi principale sembrerebbe essere quella di auto accensione di alcuni quantitativi di fieno. All'interno della struttura adibita all'azienda agricola erano stipate decine di rotoballe in fieno. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, che sono proseguiti per tutta la notte, i vigili hanno irrorato con ingenti quantitativi di acqua la struttura principale e fatto evacuare il bestiame presente nell'azienda per evitare che venissero intossicati dal fumo.

La bonifica

Dopo l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia stradale, nella mattina di domenica è stata avviata la bonifica dell'area.