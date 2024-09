Auto in fiamme a Rovato: in corso le operazioni di messa in sicurezza

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Fiamme e fumo nero a Rovato per un'auto che ha preso fuoco intorno all'ora di pranzo. E' successo oggi, sabato 28 settembre, in via Gandhi.

Auto in fiamme a Rovato

Attimi di apprensione in via Gandhi a Rovato. Una Volkswagen Polo ha preso fuoco probabilmente a causa di un malfunzionamento all’impianto elettrico.

Sul posto i Vigili del fuoco di Chiari con due mezzi. Immediato è stato l’intervento per lo spegnimento dell’auto e per le operazioni di messa in sicurezza (per scongiurare il rischio esplosione). Presente in loco anche l'assessore Pier Italo Bosio.

Fortunatamente nessuna delle case vicine è rimasta coinvolta nell’incendio.