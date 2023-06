Auto in fiamme a Erbusco: nessun ferito

Attimi di panico nel pomeriggio di lunedì 26 giugno a Erbusco, per un incendio che ha carbonizzato un'auto nella zona di via Valluna. Fortunatamente non si registrano feriti, solo un grossissimo spavento per la famiglia a bordo.

Auto in fiamme a Erbusco in via Valluna

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 17.20. Sul posto, in via Valluna, a una manciata di metri dal centro sportivo comunale di via Maria Grazia Deledda, si sono precipitati i Vigili del fuoco di Palazzolo. Il veicolo, una Dacia Duster alimentata a diesel, ha preso fuoco all'improvviso mentre procedeva sulla strada. La macchina stava viaggiando regolarmente quando ha iniziato a rilasciare del fumo e, poco dopo, a sprigionare delle fiamme dal motore. Impossibile per i pompieri risalire alle cause dell'incendio.

Un grosso spavento ma nessun ferito

La famiglia a bordo dell'auto è riuscita ad abbandonare il veicolo in pochi istanti, senza conseguenze. Non si registrano dunque feriti e intossicati, ma lo spavento è stato indubbiamente grande. E ingenti sono anche i danni. Domato il rogo, i Vigili del fuoco si sono anche occupati delle necessarie operazioni di messa in sicurezza.

I precedenti

Solo un paio di settimane fa a Rovato un'auto aveva preso fuoco sostanzialmente con le stesse modalità. Il conducente era riuscito a fermare il veicolo nel parcheggo dell'ufficio postale e ad allontanarsi senza riportare conseguenze. Gravi invece le conseguenze di un altro rogo divampato sempre in una macchina a Rovato, nella zona di via Rimembranze, a inizio maggio: l'automobilista era rimasto seriamente intossicato e i soccorsi erano intervenuti in codice rosso.