Auto in fiamme a Rovato.

Auto a fuoco

Attimi di grande apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di oggi (sabato 10 giugno 2023) a Rovato. A prendere fuoco un'autovettura in via Spalenza. In particolare l'auto si trova nel parcheggio che sorge nei pressi dell'ufficio postale del parco Aldo Moro a Rovato. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale, carabinieri, Vigili del Fuoco di Chiari. Sembra che all'origine vi sia stata un'autocombustione del veicolo. Il conducente si è fermato nel parcheggio vuoto proprio per evitare di arrecare danni.

Dove si trova l'auto in fiamme

Le immagini