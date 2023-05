E' rimasto intrappolato nella sua stessa auto, avvolta dalle fiamme. Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 4 maggio in via Rimembranze a Rovato, per il rogo divampato nell'Audi condotta da un 64enne.

Intrappolato nell'auto in fiamme, paura a Rovato

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 14.49, a poche centinaia di metri dal cimitero. Il veicolo ha preso fuoco all'improvviso, per cause ancora al vaglio dei Vigili del fuoco di Chiari. Il 64enne non è riuscito subito a uscire dalla macchina, perché è scattato l'air bag e si sono bloccate le portiere. A causa della prolungata esposizione al fumo, si è reso necessario l'intervento tempestivo dei soccorsi (la chiamata è scattata in codice rosso).

Mobilitazione delle forze dell'ordine

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia locale di Rovato e i carabinieri del Radiomobile di Chiari, poi raggiunti dai colleghi della stazione di Rovato. A prestare le prime cure al 64enne i volontari di Bornato e un'auto medica. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Brescia.