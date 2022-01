Auto finisce con ruote all'aria, paura per la conducente

Grande apprensione

La donna è stata ricoverata all'ospedale Sant'Anna.

Una tragedia sfiorata quella che si è verificata ieri (domenica 2 gennaio) a Concesio.

Grande paura

Come riportato da Areu (agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 13.21 sulla Strada Provinciale 19 che collega Concesio a Gussago a poca distanza dalle Piscine Tibidabo. Coinvolte nel sinistro due auto: una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto. Il violento impatto ha portato la Fiat a capovolgersi con grande apprensione per le sorti della 59enne della zona che si trovava alla sua guida.

L'arrivo dei soccorsi

I testimoni hanno riferito che la donna sarebbe riuscita ad uscire dall'abitacolo dell'automobile in autonomia ancor prima del sopraggiungere dei Vigili del Fuoco di Lumezzane. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza della Croce Bianca. Dopo l'arrivo dei soccorsi la missione, fortunatamente, è stata declassata a codice giallo. A seguire la donna è stata ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Brescia con alcune contusioni ma fuori pericolo di vita. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.