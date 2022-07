Ancora fiamme nel parco dell'Oglio, indagini in corso

Ancora fiamme nel parco dell'Oglio: le indagini sono in corso.

E' accaduto ieri notte, nella frazione di Barco e le fiamme sono divampate per diversi metri nel bosco, incenerendo tutta la vegetazione circostante. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orzinuovi, che hanno impiegato qualche ora per domare le fiamme, propagatesi poi dal vento. Un altro rogo che ha segnato profondamente la vegetazione e fatto preoccupare ancora di più le guardie del parco, che in questo momento sono sul posto per un sopralluogo: da capire le cause dell'incendio si spera nessun innesto.

Seguiranno aggiornamenti.