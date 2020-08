Anche il Pd Sebino e Franciacorta è per la riapertura del Punto nascite di Iseo

“I segretari di circolo del Partito Democratico del Sebino e della Franciacorta si oppongono fermamente alla chiusura del Punto nascite dell’ospedale di Iseo. Il presidio Iseano, in particolare il reparto nascite, rappresenta per il territorio una risorsa irrinunciabile e necessaria. Infatti non è possibile pensare che in un area compresa tra Brescia, Chiari e Esine non sia presente alcun presidio pubblico”. Con una nota gli esponenti di zona del Pd hanno fatto sapere di schierarsi a favore della riapertura del servizio e quindi con il Comitato Pro Ospedale.

Anche il Pd è per la riapertura del Punto nascite di Iseo

“In un periodo difficile per il nostro sistema sanitario locale, Regione Lombardia e ASST Franciacorta, agiscono in direzione ostinata e contraria rispetto ai proclami di vicinanza e prossimità dei servizi al cittadino – hanno sottolineato nel comunicato – In tal senso, come zona Pd apprezziamo le iniziative spontanee a sostegno della riapertura del reparto da parte di molti cittadini”.

LEGGI ANCHE: Già raccolte oltre 1.500 firme per il Punto nascite dell’ospedale di Iseo

Nei prossimi giorni il circolo Pd Sebino e Franciacorta chiederà a tutti gli amministratori locali dei Comuni del Sebino e della Franciacorta di schierarsi pubblicamente contro la chiusura del reparto nascite dell’ospedale di Iseo.

Anche il sindaco di Iseo Marco Ghitti aveva annunciato nei giorni scorsi di voler coinvolgere i sindaci della zona e, sostenendo la raccolta firme, aveva sottolineato l’intenzione di portare la questione in Regione e in Parlamento, per cercare di far modificare il Decreto ministeriale 70, che fissa in 500 parti all’anno la soglia minima per poter tenere attivo il servizio in sicurezza.

Coinvolgere tutti gli amministratori del territorio

“Questa richiesta è chiaramente rivolta agli amministratori di ogni appartenenza politica che di fronte ad un tema importante come quello della gestione dei servizi ospedalieri territoriali non dovrebbero presentarsi divisi – hanno proseguito – Al sindaco di Iseo viene quindi richiesta una maggiore chiarezza, e coerenza, rispetto alla chiusura del reparto nascite dell’ospedale, in particolare tenuto conto della sua affinità politica con la maggioranza di centrodestra che governa la sanità regionale e che decide della chiusura dei reparti. In vista della revisione del sistema sanitario lombardo, e all’interno di una riorganizzazione complessiva della sanità locale, per noi restano come punti fermi il potenziamento dell’ospedale di Iseo nella sua funzione di servizio legato al territorio, la valorizzazione dei medici di base e il rafforzamento del servizio domiciliare”.

LEGGI ANCHE: La sala parto dell’ospedale resta chiusa, ma i progetti per il presidio sono milionari

Il Segretario di zona Paolo Bonardi, infine, ha sottolineato che “In questa fase post-emergenziale che viene vissuta con incertezza e timore da parte dei cittadini, chiudere gli storici presidi territoriali appare una scelta surreale e illogica rispetto a tali paure, ci aspettiamo che ASST Franciacorta riveda rapidamente le proprie scelte e si schieri a fianco delle persone, non delle logiche aziendalistiche.”