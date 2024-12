Anche Bagnolo Mella vuole il casello autostradale

I cittadini di Bagnolo Mella chiedono il casello autostradale.

Casello autostradale a Bagnolo, petizione dei cittadini

Il casello autostradale a Bagnolo Mella? Alcuni cittadini si sono mobilitati e lo chiedono a gran voce.

Ma non solo, hanno anche lanciato una raccolta firme, che ha già raccolto oltre 250 sottoscrizioni.

«E' un’iniziativa che stiamo promuovendo con entusiasmo e impegno. Abbiamo avviato questa raccolta firme per sostenere la realizzazione di un casello autostradale nel nostro paese, un progetto che riteniamo fondamentale per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità – ha spiegato Simone Fioletti, ideatore di questa petizione insieme a Paolo Lanzani - La nostra iniziativa non ha carattere politico, ma nasce dalla volontà di perseguire un interesse collettivo che possa portare benefici concreti non solo ai cittadini di Bagnolo Mella, ma anche ai paesi limitrofi. Siamo convinti che la realizzazione del casello possa rappresentare un importante miglioramento sotto molteplici aspetti. In primis benefici economici: un casello favorirebbe lo sviluppo economico della zona, agevolando gli spostamenti e incrementando il flusso di attività commerciali. Ma anche benefici ambientali: riducendo il traffico nei centri abitati, contribuirebbe a diminuire l’inquinamento acustico e atmosferico, migliorando la qualità della vita per i residenti. Per sensibilizzare i cittadini e favorire la partecipazione, allestiremo gazebo informativi in diverse giornate di sabato durante l’anno ed in varie zone del paese. Sarà un’occasione per spiegare nel dettaglio i vantaggi del progetto, raccogliere firme e ascoltare le opinioni dei cittadini».

"Una soluzione ideale"

Nella petizione, come detto, si parla di soluzione ideale (quella del casello autostradale) per ridurre il traffico e l’inquinamento nel centro abitato del paese. «A chi di competenza, noi sottoscritti cittadini di Bagnolo Mella, unitamente a tutti coloro che, in qualità di residenti, pendolari e frequentatori, vivono le difficoltà causate dal traffico intensivo nel centro del nostro paese, chiediamo con urgenza l'installazione di un casello autostradale nelle vicinanze di Bagnolo Mella – si legge nella petizione – Queste le motivazioni della richiesta: 1) Traffico e Congestione nel Centro: Da tempo, la viabilità all'interno del centro abitato di Bagnolo Mella è compromessa dal traffico intenso, soprattutto durante le ore di punta. Le strade locali, non progettate per sostenere un tale carico, sono spesso ingorgate, con conseguenti ritardi, pericoli per i pedoni e un ambiente di vita compromesso. 2) Necessità di un Accesso Direttivo all’Autostrada: La realizzazione di un casello autostradale in un punto strategico, facilmente accessibile sia da Bagnolo Mella che dai paesi circostanti, permetterebbe di convogliare il traffico verso l'autostrada, riducendo la pressione sulle arterie locali e migliorando la qualità della vita nel centro del paese. 3) Benefici per la Mobilità e la Sicurezza: La creazione di un casello autostradale contribuirebbe a migliorare la fluidità del traffico non solo per i residenti, ma anche per tutti coloro che vi transitano quotidianamente. La sicurezza stradale ne trarrebbe beneficio, riducendo incidenti e rallentamenti causati dalla congestione. 4) Sostenibilità Ambientale: Meno traffico nel centro di Bagnolo Mella ridurrebbe l'inquinamento atmosferico, l’incidenza di malattie migliorando la qualità dell'aria, dell'ambiente circostante e della vita».

La richiesta

Ed ecco cosa viene richiesto. «Cosa chiediamo: La progettazione e la realizzazione di un casello autostradale che consenta l'accesso diretto da Bagnolo Mella all'autostrada, preferibilmente in una zona posta al di fuori del centro abitato che possa servire al meglio la viabilità del paese e delle aree limitrofe; L'impegno delle istituzioni competenti a considerare questa richiesta come una priorità per il miglioramento della mobilità e soprattutto della vivibilità del nostro paese; Un incontro pubblico per presentare le soluzioni possibili e coinvolgere la comunità locale nel processo decisionale».

Insomma, da questo momento in poi si va avanti tutta.

«Crediamo fermamente che un casello autostradale rappresenti una soluzione strategica per il nostro paese, in grado di risolvere molteplici problemi legati al traffico e alla sicurezza. Ci auguriamo che questa proposta venga presa in considerazione dalle autorità competenti e che possa diventare una realtà per il benessere di tutti. Sottoscrivi la petizione e sostieni questa iniziativa per un futuro più sicuro e vivibile a Bagnolo Mella. I cittadini».