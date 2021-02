Troppi assembramenti e non c’è la possibilità di controllare i parchi pubblici contemporaneamente, così si è decido di chiudere.

Anche a Orzinuovi chiudono i parchi pubblici

E’ di poche ore fa l’ordinanza che porta la firma del sindaco Gianpietro Maffoni, dove è stata imposta la chiusura di tutte le aree verdi, parchi e giardini con il nastro rosso e bianco fino al 5 marzo. Un atto dovuto per evitare gli assembramenti, il diffondersi del contagio e perché non si possono controllare tutti i parchi contemporaneamente. In caso ci fossero dei trasgressori, verranno multati con sanzioni molto salate.

La situazione del contagio preoccupa Brescia e tutta la sua provincia, a Orzinuovi al momento, i numeri non sono buoni: dall’ultimo aggiornamento comunicato dal sindaco Maffoni ieri sera i positivi di giovedì sono 10, 8 ricoverati, 70 positivi in isolamento obbligatorio e 23 in isolamento fiduciario.