Cortefranca, il sindaco: “Tutti rispettino le regole o chiuderò i parchi”

“Tutti rispettino le regole o chiuderò i parchi”. Lo ha detto il sindaco di Cortefranca Anna Becchetti alla luce dell’aumento dei casi e delle misure restrittive che hanno fatto ripiombare prima la provincia di Brescia e poi la Lombardia in zona arancione.

Chiusura in vista per i parchi?

“Oggi pomeriggio, al parco del Conicchio, ho visto alcuni genitori chiacchierare senza mascherina, parecchi ragazzi al Calisthenics, ma troppo vicini. La situazione è sempre più difficile da reggere per tutti, con bambini e ragazzi a casa da scuola, tempo primaverile, voglia di uscire e di incontrarsi…Tuttavia dobbiamo continuare a comportarci con la massima attenzione, per tutelare noi stessi e gli altri”.

A parlare è il sindaco di Cortefranca che ieri, venerdì, ha affidato ai social il suo pensiero. Un appello ai cittadini a rispettare le regole del distanziamento e l’utilizzo dei dpi, ma anche un avvertimento.

“I cittadini di Corte Franca fin qui sono stati, in generale, molto bravi e rispettosi delle regole, tant’è che il numero dei contagi è sotto controllo, benché in aumento. Continuiamo così, per favore, anche durante il fine settimana, altrimenti saremo costretti a chiudere i parchi e tutte le aree gioco, come si sta già facendo in molti altri Comuni, anche vicini a noi. Confido nel senso di responsabilità e nell’aiuto di tutti”

Vaccini: “Anche noi fra le priortà”

E mentre la vita prosegue fra le restrizioni della zona arancione, nei centro vaccinali del territorio franciacortino ha preso il via la campagna di vaccinazione massiva che, come deciso da Regione Lombardia, si concentrerà prioritariamente in 103 Comuni bresciani dove l’incidenza del virus è maggiore. Escluso dall’elenco Cortefranca: così il sindaco, assieme ai colleghi di Passirano, Francesco Pasini Inverardi, e Monticelli brusati, Paolo Musatti, ( e come già fatto dal sindaco di Chiari Massimo Vizzardi) ha indirizzato una lettera ai vertici del Pirellone e ad Ats.