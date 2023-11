Allarme truffa: chiamano al telefono per una raccolta fondi ...che non esiste.

Allarme truffa: l'appello della Protezione Civile

Succede a Botticino, a smentire la cosa è il gruppo di Protezione Civile direttamente sulla propria pagina Facebook

“Vi informiamo che il nostro Gruppo di Protezione Civile non sta effettuando nessuna raccolta fondi per nessuna iniziativa”

L'invito, chiaramente, è quello di contattare le autorità competenti in caso ci si trovasse vittime dei malintenzionati.

Ecco cosa si sono inventati i truffatori

Nel dettaglio i soggetti in questione, con una certa abilità dialettica in questo caso riescono a confondere il soggetto destinatario della truffa. Del resto questa è la prima regola del "perfetto truffatore". In questo caso viene proposto di acquistare un fantomatico libro dedicato alla Protezione Civile e al Gruppo Alpini. Un modus operandi, del resto, già adottato coinvolgendo però altre associazioni. Basta fermarsi un attimo a ragionare per capire che realtà quali la Protezione Civile e il Gruppo Alpini impegnate nel sociale difficilmente alzeranno la cornetta per chiedere soldi volti a finanziare i loro progetti.