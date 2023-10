Allerta truffe nella bassa: le segnalazioni corrono sui social

E’ allerta truffe nella bassa, in particolare tra i comuni di Isorella e Visano, dove in questi giorni stanno accadendo degli episodi spiacevoli.

Allerta truffe nella bassa: nel mirino gli anziani

Target come spesso accade sono gli anziani che vivono da soli.

Il modus operandi

Secondo alcune testimonianze si starebbero aggirando in paese due uomini di nazionalità italiana, uno vestito da “vigilantes” con una maglia con la scritta “polizia” come a farsi passare per un membro delle forze dell’ordine e conquistarsi così con l’inganno la fiducia delle ignare vittime. Con una scusa questi malvivente si lasciano aprire le porte di casa, menzionando dei controlli e, una volta dentro, obbligano i malcapitati a consegnare loro soldi e oggetti di valore. Già una coppia di anziani è stata vittima di questa truffa, immediatamente denunciata ai Carabinieri di Isorella.

In evidenza un'immagine d'archivio