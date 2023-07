Si sono moltiplicate nell’ultimo periodo le segnalazioni di furti e incursioni domestiche a Iseo e Provaglio d’Iseo, così come nelle frazioni.

Allarme furti, faccia a faccia con i ladri

Una donna di Pilzone si è svegliata intontita durante la notte dopo aver sentito alcuni rumori: come ha aperto gli occhi si è trovata in camera da letto tre uomini che le stavano mettendo a soqquadro tutto l’appartamento alla probabile ricerca di gioielli o di oggetti di valore. Le grida della donna sono bastate a far scappare i ladri, che se ne sono andati a mani vuote, ma lasciando la padrona di casa sotto shock.

Solo qualche ora prima un altro furto era stato messo a segno nella parte alta di Iseo. Si tratta degli ultimi di una serie, che sta interessando anche i campeggi, oltre alle abitazioni private del capoluogo del Sebino e della vicina Provaglio.

Sugli episodi di questi giorni stanno indagando i carabinieri della Stazione, che invitano a denunciare e segnalare alle Forze dell’ordine, oltre che a verificare di aver chiuso sempre porte e finestre dell’abitazione, specialmente se si pensa di stare fuori casa per diverso tempo. Nel frattempo i cittadini fanno rete cercando, fra vicini di casa, di tenere d’occhio il quartiere per scongiurare nuove visite dei ladri.