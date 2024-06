Allagamenti e frane: le piogge torrenziali non risparmiano Quinzano

Il maltempo continua ad abbattersi sulla Bassa provocando danni e disagi che hanno interessato sia proprietà private che pubbliche.

Allagamenti al Parco Dna Contratti e stadio

Sono giorni che l'Amministrazione di Quinzano d'Oglio guidata dal sindaco Lorenzo Olivari vigila con attenzione sul territorio per essere in grado di dare una risposta proattiva alle criticità che emergono a causa delle bombe d'acqua che si sono abbattute su tutto il nord Italia. Proprio di ieri, martedì 11 giugno 2024, un messaggio via social del primo cittadino invitava alla pazienza e collaborazione.

"Purtroppo la bomba d’acqua di stanotte ha messo a dura prova la tenuta del nostro territorio, con allagamenti più o meno importanti di diversi immobili sia pubblici che privati - ha scritto - Simili problemi hanno riguardato anche il drenaggio d’acqua nel Parco Dna, oltre a produrre lo scivolamento di materiali dalle aiuole verso le zone a prato e sui camminamenti".

Già oggi si sta intervenendo nel suddetto parco. Le piogge non hanno risparmiato neanche lo stadio cittadino dove anche qui si è registrata una situazione di allagamento.

Fiumi e rogge

L'attenzione dell'Amministrazione è tutta per fiumi e rogge: è fondamentale tenere costantemente monitorato il livello dell'acqua.

" Abbiamo già contattato il consorzio irriguo e concordato con la Protezione civile la necessità di un tavolo congiunto per un miglior coordinamento delle operazioni idrauliche e degli annessi monitoraggi dei livelli in alveo, con particolare riferimento alle frequenti e minacciose piene della roggia Savarona - ha assicurato il primo cittadino che assieme all'assessore alla Sicurezza e Agricoltura Alessandra Brunelli è costantemente al lavoro - É già stata informata anche Regione Lombardia dell’urgente necessità di dragaggio di corso d’acqua e bacino di mitigazione, trattandosi di RIP di competenza sovracomunale".

Frane

L'acqua non è solo causa di allagamenti, ma anche di erosione del terreno che può portare a frane come nel caso di via Delle Boschette. Circa 50 metri di banchina della strada è infatti franata.

La situazione in paese

Frane e allagamenti hanno interessato sia proprietà pubbliche che private. Si sta lavorando con impegno per risolvere tutte le criticità dando ovviamente priorità ai casi più gravi e urgenti.