In paese c’è un nuovo pretendente. Ai blocchi di partenza con Uniti per Cologne, la «rosa» di centrodestra guidata da Giuseppe Vezzoli, e le civiche Cambiamo Cologne e Noi Cologne (che non hanno ancora annunciato il loro candidato sindaco), ci sarà una quarta lista: SiAmo Cologne, che nelle scorse ore è sbarcata sui social per presentarsi alla comunità.

Alessandro Sala torna in pista con la civica SiAmo Cologne

A tirare le fila del gruppo è Alessandro Sala. Classe 1953, sposato e con un figlio, e con alle spalle un’esperienza amministrativa e politica di tutto rispetto (oltre alle cariche di consigliere comunale, assessore provinciale con delega allo Sport, Pesca e Caccia, poi Personale e Volontariato, è stato sindaco a Palazzolo sull’Oglio nel 2009 e ha ricoperto diverse cariche in Regione sotto la Giunta Maroni), dopo aver separato le strade con Noi Cologne, è tornato in gara con una lista tutta sua.

Nonostante i legami con Forza Italia, i simboli di partito rimarranno «in panchina». SiAmo Cologne «è più di un gruppo politico, è un movimento civico, competente, coeso, intraprendente e improntato all’ascolto dei cittadini: il nostro impegno si esprime già dal nome», hanno commentato dalla civica di Sala. Le parole d’ordine del gruppo che mira a realizzare un «futuro prospero e duraturo» per tutti i colognesi «guidati dal valore della competenza» valorizzando l’identità, le peculiarità e le realtà del territorio: «La nostra passione per Cologne è il motore del cambiamento».