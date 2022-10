Albino Zeni, l'ultimo saluto all'amato alpino

Comunità in lutto per la scomparsa di Albino Zeni.

Numerosi i messaggi di cordoglio

Scomparso ieri (martedì 25 ottobre 2022) all'età di 71 anni. É stato capogruppo delle penne nere nella frazione di Molinetto di Mazzano dal 2011 al 2020, anni prima aveva ricoperto anche la carica di vice capogruppo. Domenica 23 ottobre 2022 aveva partecipato all'ultima sfilata a Lecco. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti dopo la notizia della sua dipartita: "Grandissima persona, sarà dura dimenticarti"; "Grande uomo e grande alpino, mancherai"; "Per noi eri uno di famiglia".

L'ultimo saluto

I funerali sono in programma domani (giovedì 27 ottobre 2022) alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di S. Antonio di Molinetto di Mazzano con partenza dalla Casa Funeraria Gabusi di Molinetto in Viale della Repubblica. A seguire la salma proseguirà per il tempio crematorio di Brescia. Prevista questa sera (mercoledì 26 ottobre 2022) la veglia funebre in forma ristretta alle 19. A piangerlo le figlie Chiara con Carlo e Martina ed Elisa con Aurora.