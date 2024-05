Attimi di apprensione nella mattinata di ieri (mercoledì 22 maggio 2024) sulla Sp116 all'altezza di Mazzano di fronte alla Italcementi.

Frontale sulla Sp116, tre feriti

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato verso le 7.30 in codice giallo.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

All'origine del sinistro uno scontro frontale tra due autovetture a seguito del quale sono risultati tre feriti ma non in modo grave. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e un'automedica. Tre i coinvolti: un uomo di 44 anni, una donna di 46 e una bambina di 9 anni.

Per fortuna la missione si è mantenuta in codice giallo il che ha evidenziato condizioni non preoccupanti dei feriti. Disagi sono stati invece riscontrati a livello di traffico: la strada è stata infatti chiusa su entrambi i lati. Ad intervenire sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Le immagini