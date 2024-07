Andrea Vitali sabato a Mazzano

Andrea Vitali a Mazzano.

Sabato a Mazzano arriva Andrea Vitali

Si tratta di uno degli scrittori di maggior successo in Italia. Originario di Como, è autore di numerosi romanzi oltre che essere stato finalista al premio Campiello con "Almeno il cappello". É stato inoltre finalista ad illustri concorsi come il Bancarella e lo Strega.

Presenta "Sua Eccellenza perde un pezzo"

L'appuntamento è per sabato 20 luglio 2024 a Villa Mazzucchelli, sede della biblioteca, a partire dalle 18. Qui presenterà il suo ultimo libro "Sua Eccellenza perde un pezzo" (Ed. Garzanti). Al centro la vicenda dei fratelli Venerando e Gualtiero Scaccola titolari dell'omonima forneria a Bellano. Tutto procede in maniera regolare fino alla mattina del 7 aprile 1930 quando arriva la lettera nella quale il segretario del sindacato panettieri di Como chiede aiuto per organizzare una gita in battello per celebrare l'anniversario della fondazione di Roma.

A dialogare con l'autore Stefano Monteverdi. Ingresso libero.

In evidenza uno scatto di Yuma Marte.