Al bar senza pass né mascherina (e con la droga in tasca): sanzionato cliente e titolare

e' successo a iseo

Il locale di via Mirolte è stato chiuso per cinque giorni dai carabinieri della Radiomobile di Chiari.

Si trovava all’interno del bar senza il green pass e non aveva con sé nemmeno la mascherina. Cliente e titolare sono stati sanzionati dai carabinieri e il locale dovrà restare chiuso per cinque giorni.

Al bar senza pass né mascherina (e con la droga in tasca)

E’ successo mercoledì sera in via Mirolte a Iseo. I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari, nell’ambito del servizio di pattugliamento del territorio, si sono fermati al bar 28 per controllare che stesse rispettando le normative previste per contrastare il contagio da Covid. Ma così non è stato.

Nell’entrare nel locale i militari hanno subito notato un uomo che si muoveva tra i tavoli senza indossare la mascherina. Alla richiesta di mostrare la certificazione verde, il 33enne di Iseo ha risposto che non ne era in possesso, così come non aveva con sé alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Sia il giovane che la titolare del bar sono stati sanzionati (800 euro a testa) per il mancato rispetto della normativa nazionale anti contagio e il locale dovrà restare chiuso per cinque giorni.

A seguito della perquisizione personale, inoltre, il 33enne è stato anche trovato con una dose di sostanza stupefacente in tasca, per cui è stato segnalato alla Prefettura.