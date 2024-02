E' andata in scena questa sera l'appuntamento annuale e per l'occasione è stato rinnovato il direttivo

Aido Manerbio riconferma la squadra capitanata da Manenti

Dopo essere stato rifondato il 21 marzo 2019, il gruppo Aido Manerbio in stretta cordata con Avis Manerbio, con cui condivide non solo eventi, esperienze, progetti, ma anche la casa di via Palestro 49, è arrivato stasera il momento di rinnovare il consiglio direttivo.

La squadra è stata non solo riconfermata ma ampliata, le cariche sociali ridistribuite in base alle disponibilità personali e professionali di tempo, da parte dei soci. A capitanarla sempre lui, Ermanno Manenti, già presidente dal 2019 trapiantato di fegato e pluricampione di ciclismo per trapiantati. Al suo fianco come vicario è una new-entry nel gruppo, ma solo istituzionalmente, poiché Sergio Giacopini, mai si è sottratto nel corso degli anni a prestare il proprio aiuto sia nel mondo aidino che in quello avisino locale. Il vice sarà invece Giambattista Elesbani, il segretario Michele Manenti, il tesoriere Rinaldo Baiguera. I consiglieri Giuliano Migliorati, Giuseppe Ponsoni, Giuseppe Montanini, Mauro Rossetti, Antonella Alloisio e la new-entry Riccardo Mondolo.

A presiedere i lavori dall'Aido Provinciale Brescia, la segretario Stefania Pluda. Durante l'assemblea sono stati nominati dai presenti a candidarsi al consiglio provinciale aidino, che a breve andrà a sua volta a elezione, Ermanno Manenti e Giambattista Elesbani.