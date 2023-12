Non il solito concerto di Natale ma una serata dall'emozione alle stelle: canzoni, musica, riconoscimenti e ricordi.

Il Concerto di Natale dell'Avis è stato un successo

E' stato l'evento conclusivo di un intero anno di festeggiamenti per il 55esimo anniversario della sezione avisina locale,

che annovera a sé anche i donatori di casa ad Alfianello, Bassano Bresciano e San Gervasio Bresciano.

Pochi momenti dedicati agli adulti, la serata infatti ha visto come protagonisti i giovani, come del resto è stato per tutto il 2023. L'associazione dei donatori e delle donatrici di sangue di via Palestro 49 infatti sin dai primi mesi dell'anno ha organizzato momenti di grande condivisione e crescita con i ragazzi.

Un anno dedicato ai giovani

Dall'incontro con i giovani delle scuole alla corsa colorata di giugno, in occasione della giornata mondiale dei donatori di sangue, dalla consegna delle Costituzioni a fianco del sindaco alfianellese Zani alla gara ciclistica per bambini (dai 6 ai 12 anni) su suolo sangervasino, dalla festa sociale che si è aperta con un corteo di bimbi, bimbe, ragazzini e ragazzine, sino all'affidare al gruppo "quelli dell'oratorio" con il supporto di don Luca Sabatti, i contenuti del calendario 2024 in distribuzione dal mese scorso da parte di Avis-Aido Manerbio.

La serata

Con questi presupposti la serata conclusiva dei festeggiamenti ufficiali di questo incredibile anniversario, non poteva non vedere ancora protagonisti i giovani di ogni età, non poteva non avvicinarsi al loro linguaggio, alle loro passioni, alle loro espressioni, offrendo a ciascuno di loro la possibilità di potersi esprimere in un contesto sinergico quale quello messo in campo da Avis Manerbio, in cordata con Parrocchia, Comune e altre realtà.

Ad aprire la serata è stata la pluripremiata Bedizzole Marching Band, presieduta dal 26enne Matteo Rebecchi, e diretta dal Maestro 22enne Nicola Orsato, che ha sfilato nella navata centrale della parrocchiale San Lorenzo Martire, intonando l'inno dell'Avis,

mentre il pubblico che gremiva la chiesa accoglieva gli strumentisti in piedi. Dopo di loro il noto speaker di Radio Basilica Verolanuova Lorenzo Barbieri ha preso parola dando il benvenuto a un concerto chiamato di Natale, perché tutti siamo in attesa del Natale, ma che a tutti gli effetti è stato più un evento musicale e non, a favore della vita.

In duetto con la Marching Band, i 21 coristi de "Un cuore di voci" tutti di età compresa tra i 5 e i 15 anni, diretti dalla Maestra Angela Di Filippo, gruppo che ha sede in città ma dal calendario fitto di eventi in giro per la nostra provincia così come fuori regione.

Foto 1 di 2 Avis Manerbio consegna la targa alla Bedizzole Marching Band Foto 2 di 2 Avis Manerbio consegna la targa al coro Un cuore di voci

Le gocce d'oro

Dopo un primo momento artistico la serata è entrata nel vivo della parola chiave che l'ha contraddista: grazie. Dopo quelli assegnati nei mesi scorsi, altrettanto importanti sono stati i grazie che l'Avis Manerbio ha voluto dire a persone straordinarie attraverso l'assegnazione di gocce d'oro (tipica benemerenza avisina dall’alto valore sociale e solidale, che da qualche anno è divenuta sempre più rara, la sezione locale ha voluto riprenderne l’assegnazione per gli incontri fortunati di questi ultimi sei anni sul proprio percorso di crescita).

La prima è stata una goccia d'oro alla memoria di "una persona dalla straordinaria sensibilità, empatia e immediatezza" così l'ha definita l'Avis Manerbio facendo riferimento alla dottoressa Francesca Santangelo.

"Una persona che ha conosciuto il grande valore del prendersi cura del prossimo, del grande valore e relativa responsabilità, non solo di svolgere la professione medica nell’ambito trasfusionale di Asst del Garda, ma bensì di non scindere la donna leale che è stata dalla grande professionista che è stata, e che continuerà sempre ad essere nel cuore di Avis Manerbio, così come delle sezioni consorelle che l’hanno potuta conoscere e apprezzare. Avremmo tanto voluto poterle esprimere questo pensiero a parole, scambiandoci reciprocamente un sincero e affettuoso augurio di serene festività ma ci è stata portata via troppo presto".

Altre gocce d'oro sono state consegnate alla dottoressa Paola Terenghi e alla coordinatrice infermieristica Carla Bettoni del coordinamento aziendale per il reperimento, donazione e prelievo organi e tessuti ai fini di trapianto dell’Asst Spedali Civili di Brescia. Anche loro persone straordinarie descritte dall'Avis Manerbio come "Angeli in carne ed ossa", loro sono a fianco delle famiglie quando ci sono sì che per quanto possano sembrare solidali, generosi, quasi naturali, quando giunge il momento di pronunciarli non sempre è facile. Con il loro staff accompagnano gli affetti più cari della persona che si deve salutare, prendendoli per mano, pur sapendo di non poter asciugare le loro lacrime, cercano di trasformarle in tanti piccoli miracoli quotidiani, chiamati “sì alla vita”.

"Questi angeli - ha proseguito la sezione avisina locale - proteggono quei sì, come proteggono la persona che grazie alla generosità propria e dei propri cari, è autrice di nuove occasioni di vita. Con la stessa sensibilità accolgono anche i sì che, in alcuni casi, il dolore non ha permesso di pronunciare. Questi angeli senza ali per tenere sempre ad alta quota la propria professionalità all’interno dell’ospedale in cui lavorano, e ad alta quota la propria emotività al di fuori da esso, sono chiamati a cercare in autonomia le sfumature positive del proprio operato, oltre alla forza, al tempo e alla determinazione per collaborare con la nostra realtà di volontariato all’interno delle nostre comunità, dei nostri oratori, delle nostre scuole, per diffondere la consapevolezza verso la vita stessa".

Altra goccia d'oro è andata al dottor Pierluca Gabanetti, che per oltre otto anni è stato direttore sanitario di Avis Manerbio, prima di passare il testimone (per impegni lavorativi lontani dalla Bassa Bresciana) alla dottoressa Paola Albenesi che con l'esecutivo guida la sezione dallo scorso luglio 2022.

"Potrai essere ovunque, indossare qualsiasi camice, per noi sei e rimarrai sempre il nostro Gaba e per te ci saranno sempre grandi abbracci e momenti bellissimi da condividere insieme".

Infine goccia d'oro anche per il mitico Stefano Pietta noto SteRadioDj, ragazzo attento, sensibile, determinato.

"Mai si è sottratto a dare una mano alla nostra associazione nella divulgazione di messaggi solidali e di sollecito alle donazioni di sangue, così come nel promuovere gli eventi che andavano, in nome di Avis e di Aido, ad animare le nostre comunità. Nelle sue interviste siamo stati chiamati a rispondere a domande profonde, siamo stati contaminati da riflessioni di grande rilievo. La sua radio è nata dieci anni fa per pura passione ma lui è davvero un grande professionista dell’informazione. Siamo onorati di poter condividere in questo 2023 un traguardo comune: i nostri rispettivi compleanni".

Targhe

Dopo gli emozionanti momenti delle gocce d'oro si è tornati alla musica con un repertorio imprevedibile e per nulla scontato. Vivace, divertente. Il coro e la Marching hanno saputo far volare il tempo, lasciando a bocca aperta tutti i presenti, tra cui diversi presidenti e consiglieri delle sezioni consorelle, il segretario Patrizia Seneci accompagnata da altri rappresentanti e dai giovani (Gap) di Avis Provinciale Brescia, autorità civili (sindaco Paolo Vittorielli e la sua Giunta, sindaco Matteo Zani di Alfianello, consigliera Gisella Cremaschini di Bassano Bresciano e l'assessore Giovanni Mantelli di San Gervasio Bresciano) religiose e militari, personale sanitario proveniente dagli Spedali Civili e dall'Asst del Garda, membri di Avis Manerbio di ieri e di oggi, benefattori, cittadini manerbiesi e dei Comuni limitrofi, rappresentanti di altre realtà associative e solidali come Anna Riccardi Ferpozzi di Ail Brescia e la già presidente Aido Provinciale Brescia Rosaria Prandini che da sempre è legata alla sezione locale.

Foto 1 di 6 Avis Manerbio consegna la targa all'amministrazione comunale Avis Manerbio consegna la targa all'amministrazione comunale Foto 2 di 6 Scambio doni tra parrocchia e Avis Manerbio Foto 3 di 6 Avis Manerbio consegna la targa alla parrocchia Foto 4 di 6 Avis Manerbio ringrazia Lorenzo Barbieri Foto 5 di 6 Avis Manerbio consegna la targa alla Bedizzole Marching Band Foto 6 di 6 Avis Manerbio consegna la targa al coro Un cuore di voci

Prima di concludere la serata la sezione Avisina ha voluto dire ancora una volta "Grazie" attraverso delle targhe di riconoscimento. In primis alla parrocchia, a don Alessandro e a don Luca, che ha loro volta hanno donato all'Avis Manerbio, consegnandoli alla presidente avisina Marianna Baldo, un fiocco rosso del Natale e un melograno, uniti ai migliori auguri e alla disponibilità reciproca di continuare a "camminare insieme nella comunità, con la comunità e per la comunità". Un'altra targa è andata al Comune di Manerbio per la sinergia che c'è tra le parti, una terza targa al Cuore di Voci per l'amicizia nata in occasione di questo evento e una quarta alla Bedizzole Marching Band che da anni accompagna i momenti fondamentali e importanti di Avis Manerbio.

Non sono mancati momenti di grande commozione che si sono tradotti in forti applausi. La sezione Avis ha concluso ringraziando tutti, soprattutto a chi sta dietro le quinte, in particolare un grazie a tutte quelle persone a cui un grazie è mancato ma che lo avrebbero meritato.

(foto di Beatrice Pari)