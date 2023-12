I Diavoli Rossi di Ghedi partecipano alla campagna solidale dell'Avis

Diavoli solidali. I Diavoli Rossi hanno aderito alla campagna di raccolta sangue promossa dall’AVIS Sezione di Brescia nell’ambito del progetto «Diventa Donatore».

Venerdì 24 novembre 2023, gli uomini e le donne del 6° Stormo dell’Aeronautica militare hanno aderito alla campagna di raccolta sangue promossa dall’AVIS. L’iniziativa, frutto della compagnia di “reclutamento” promossa in seno allo Stormo, che grazie alla collaborazione fra il personale medico e infermieristico specializzato dell’AVIS e il personale sanitario di Reparto, ha permesso di ampliare la platea dei militari donatori.

Arruolati per donare

Gli aspiranti donatori, nel pieno rispetto dei disciplinari AVIS in merito, hanno seguito l’iter previsto per essere “arruolati” e poter cominciare a donare. All’interno dell’Infermeria di Corpo dell’Aeroporto di Ghedi, si sono svolte le fasi preliminari, che hanno consentito al personale militare di effettuare uno screening medico e un esame del sangue per accertare l’idoneità alla donazione del sangue e degli emocomponenti.

Soddisfatto lo stormo

Il Comandante del 6° Stormo, Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, orgoglioso e soddisfatto per il successo dell’iniziativa, a termine donazione ha aggiunto: «siamo onorati di poter sostenere l’attività dell’AVIS sezione di Brescia, al fine di poter contribuire ad assicurare le scorte di plasma e prodotti emoderivati indispensabili per le medicine e le terapie che salvano la vita a centinaia di persone. Un piccolo atto di generosità, compiuto con passione e gioia dai Diavoli Rossi, con l’intento di promuovere la cultura della donazione del sangue e sostenere la solidarietà e le iniziative meritorie sul territorio». Tutto il personale coinvolto ha effettuato la prima donazione del sangue presso la sede di AVIS Brescia.