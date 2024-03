Aggredisce una ragazza in centro a Chiari: arrestato per violenza sessuale un 22enne

Aggressione nella serata di ieri (giovedì 14 marzo 2024) a Chiari.

In manette un 22enne per violenza sessuale

Nella serata di ieri (giovedì 14 marzo 2024) verso le 22.30 una donna di 31 anni residente a Chiari è uscita a fare una passeggiata quando, all'incrocio tra tra viale Mellini e viale Mazzini è stata avvicinata da un 22enne di origine tunisina e senza fissa dimora che l'ha aggredita.

La 31enne si è divincolata riuscendo a liberarsi dal giovane. Tutto ciò, però, non le ha impedito di riportare contusioni ed escoriazioni a seguito dell'aggressione, con prognosi di 12 giorni. La 31enne di origini albanesi, ha poi allertato il 112: ad intervenire sul posto i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari (che si trovava in zona). La donna prima di recarsi al pronto soccorso, ha riferito sommariamente l'accaduto non tralasciando di fornire una descrizione dell'aggressore. Quest'ultimo è stato fermato e arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale. Come disposto dall'Autorità Giudiziaria è stato condotto nella casa circondariale di Brescia. La ragazza, come si può immaginare, è rimasta scossa, ma grazie alla sua prontezza d'azione, è riuscita ad evitare che la situazione precipitasse ulteriormente.