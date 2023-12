Folle prende a sprangate l’ambulanza arrivata per aiutare un parente

Prima aggredisce il cognato, poi prende a sprangate l’ambulanza e automobili.

Folle prende a sprange l'ambulanza

Via XI Febbraio a Dello è stato teatro di momenti di grande paura e tensione lunedì sera. Un uomo, ospite dalla sorella, prima ha aggredito il cognato poi è sceso in strada e si è scagliato contro le auto per poi danneggiare violentemente l’ambulanza, che era sopraggiunta per il cognato, con un grande spavento per i soccorritori.

Tra paura e tensione si sono vissuti momenti davvero terribili, placati solo dall'arrivo delle Forze dell'ordine.

L'articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 15 dicembre