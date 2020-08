Aggredisce la barista e minaccia i presenti col coltello: è finito in manette

Ha creato il panico in piazza Mazzini a Pontevico dopo aver aggredito una barista e aver minacciato i presenti con un coltello. E’ stato tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Pontevico per lesioni personali aggravate. A finire nei guai un 49nne del posto, pluripregiudicato per reati in materia di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Aggredisce la barista e minaccia i presenti col coltello: in manette

L’uomo nella tarda serata di ieri, per futili motivi, dopo aver infastidito i clienti di un bar situato nella piazza principale del paese si è scagliato contro la barista colpevole di averlo ripreso per il suo comportamento. Estratto un coltello a serramanico, ha minacciato tutti presenti scagliando alcune sedie contro la vetrata del bar, finita in frantumi.

Tra gli avventori era presente un giovane allievo carabiniere frequentatore di corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino che, vista la situazione critica, non ha esitato a intervenire e, dopo essersi qualificato, ha disarmato l’uomo e lo ha bloccato. Sul posto sono giunti immediatamente Carabinieri della Stazione che hanno preso in custodia l’uomo, successivamente tratto in arresto per il reato di lesioni personali, minaccia e danneggiamento.

Giudicato per direttissima, l’arresto è stato convalidato.