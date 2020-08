Aggiornamento maltempo: a Rovato e Erbusco fiumi di fango

Dopo la grande ondata di maltempo, ora la prima conta dei danni. A Erbusco e Rovato alcune strade sono state trasformate in fiumi di fango. La zona più critica, a quanto emerso, sembrerebbe essere stata quella di via Cocchetti, a Rovato, dove l’acqua è entrata anche nei giardini delle abitazioni della zona.

Il maltempo

Forte vento, la pioggia battente e la grandine si erano verificate nel pomeriggio di ieri, abbattendosi sul territorio bresciano, e non solo. Alcune zone, come quella dell’ovest bresciano e la Franciacorta, in particolare area Cologne, Palazzolo, Chiari e Rovato, sono state colpite fortemente.