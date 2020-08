Forte vento di down burst, pioggia battente e grandine. Alcune zone, come quella di Cologne, Palazzolo, Chiari e Rovato, sono state colpite fortemente dal maltempo.

Maltempo: supercella sull’Ovest bresciano e sulla Franciacorta

A Cologne l’associazione Meteopassione ha segnalato in un video grandine da 3 centimetri di diametro, forti raffiche di vento di downburst e pioggia battente. A Palazzolo la piazza si è allagata a causa dei tombini intasati.

Grandine e venti di downburst a Cologne! Pubblicato da Associazione meteopassione.com su Venerdì 28 agosto 2020

I Vigili del fuoco sono impegnati per monitorare la situazione. Sono state segnalate transenne e cartelli stradali “volanti” a causa del forte vento in centro a Chiari. Mentre alcuni locali sotto i portici di Palazzolo sono stati allagati.

Allerta meteo in Lombardia

Una profonda ed estesa depressione centrata in queste ore sulle Isole Britanniche ha iniziato ad interessare anche il Nord Italia. Fino alla giornata di domenica un flusso umido in quota, instabile e via via più forte da sudovest sulla Lombardia favorirà, a più riprese, precipitazioni anche sottoforma di rovescio e temporale con accumuli che risulteranno maggiori su Alpi e Prealpi (possibili massimi superiori a 200 mm), via via inferiori sulle zone più meridionali della regione.

Per oggi, venerdì, tempo instabile con rovesci e temporali di forte intensità su Alpi, Prealpi e alta Pianura mentre sui settori più meridionali la probabilità dello sviluppo di temporali risulta più bassa. Sabato (domani) tempo instabile con rovesci e temporali, anche di forte intensità, che a più riprese durante la giornata interesseranno Alpi e Prealpi mentre sulla Pianura la probabilità, seppur presente, sarà inferiore. Gli accumuli risulteranno disomogenei a causa del carattere prevalentemente convettivo delle precipitazioni e su tutti i settori interessati dai temporali potranno risultare fino a forti o molto forti (anche ben superiori a 100 mm), tuttavia le zone con probabilità maggiore di accumuli più diffusi ed abbondanti risultano essere quelle di nordovest e la fascia prealpina. Si evidenzia, dato il tipo di flusso, la possibilità di rovesci o temporali rigeneranti e stazionari per diverse ore in particolar modo sui settori di nord ovest (Valchiavenna e zona al confine con il Ticino).

Domenica transito del fronte freddo della perturbazione sulla regione: ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, sparse sulla Pianura. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Calo termico in quota con zero termico attorno a 2800/3000 metri in serata.

Allagamenti a Rovato

A Rovato si segnalano purtroppo allagamenti nell’impianto del rugby Rovato, come documentato dai video. Strade trasformate in fiumi nella zona di via Gigli e anche in corso Bonomelli, dove l’acqua è entrata in diversi negozi. Allagamenti anche in alcune abitazioni e garage. Preoccupa soprattutto la situazione della roggia nella zona del Conad, che è ingrossata e risulta al limite. L’assessore Pieritalo Bosio ha effettuato dei sopralluoghi nelle zone più colpite.

Sottopasso allagato

Chiuso per allagamenti il sottopasso nei pressi della rotonda della variante alla Sp 17 (che collega la tangenziale di Capriolo con Palazzolo e Cologne). Sul posto i Vigili del fuoco di Palazzolo che stanno aspirando l’acqua.