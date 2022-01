Addio Spartaco Rubagotti, pilastro orceano

Orzinuovi piange Spartaco Rubagotti: geometra affermato e stimatissimo professionista, cuore Alpino e memoria storica della città. Si è spento improvvisamente a 88 anni, così hanno detto gli amici, e ha lasciato nei loro cuori una voragine di ricordi, compresi quelli che ha collezionato nella sua vita.

Una persona incredibilmente colta e sempre alla ricerca di qualcosa, lavoratore infaticabile, orceano vero e appassionato della storia della sua città e della Bassa. Un pilastro, insomma, che ha lasciato il segno.

Spartaco è stato sia per gli Alpini che per Orzinuovi una persona davvero molto speciale. Era conosciutissimo per la sua professione da geometra ma anche perché era una persona molto dedita al sociale nonché profondo conoscitore della vita e della storia della nostra città. E’ stato uno dei soci fondatori degli Alpini, ha fatto moltissimo per noi e per la sezione e si è impegnato a fondo per la realizzazione della sede in pochissimo tempo. Era incredibilmente aperto, disponibile e con le maniche rimboccate per darsi da fare per gli altri. Come Alpini a lui dobbiamo davvero tanto, era un uomo che abbiamo davvero stimato e continueremo a farlo. Nonostante l’età ha sempre tenuto a essere presente e anche nonostante gli acciacchi: è venuto a mancare all’improvviso lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti noi, ci mancherà davvero, uno come lui è difficile da trovare.