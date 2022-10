Addio alla maestra Cristina, numerosi i messaggi di cordoglio

Oggi (mercoledì 26 ottobre 2022) l'ultimo saluto alla maestra Cristina Serena.

La donna è scomparsa lunedì 24 ottobre 2022 dopo aver lottato contro la malattia, aveva 52 anni. Lavorava come insegnante nella classe quinta della primaria di Navezze di Gussago, per 25 anni è stata insegnante proprio a Gussago. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte di chi l'ha conosciuta.

"Cara Maestra Cristina, Ricordiamo di Lei una persona solare, sempre sorridente, dedicata a suoi alunni. Un sguardo dolce e comprensivo. Un insegnante preparata che amava il suo lavoro e che sapeva farsi voler bene dai suoi alunni. Lorenzo la porta sempre nel suo cuore, Lei che lo ha accompagnato per qualche anno nella sua crescita. Mancherà a questo mondo.

I nostri pensieri e le nostre sincere condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici, con cui condividiamo l’immenso dolore".

"Ti porterò sempre nel cuore, con il ricordo di una collega, ineccepibile moralmente e molto preparata dal punto di vista professionale, ma prima ancora, dolce, sempre sorridente e gentile, nonostante le preoccupazioni che non ti mancavano, disponibile con noi colleghe e con i bambini, sempre pronta ad ascoltare e a capire."

"Carissima Maestra Cristina, è con immenso dolore che ti ringraziamo con tutto il cuore per tutto quello che hai fatto per noi. Ci hai accolto, accompagnato, sostenuto…ci hai amato. Grazie per i tuoi sorrisi, grazie per le tue parole gentili che sapevano cogliere la parte migliore di noi. Ti abbiamo aspettato ed abbiamo sperato con tutto il cuore che tu potessi tornare da noi. Ora vogliamo dirti che non ti dimenticheremo mai".

"Lascerai sicuramente un grande vuoto tra i tuoi alunni e da Lassù li veglierai con affetto!".