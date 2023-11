Ci sono situazioni nelle quali le parole vengono a mancare, rimangono strozzate in gola. Non riescono a uscire. La comunità piange Michela Tengattini, morta a soli 31 anni.

Addio alla giovane Michela e al suo immenso talento vocale

Lo stesso accade anche quando bisogna scriverle. Perché cosa si può dire di una vita spezzata così presto, di un talento in piena fioritura che non potrà più vedere la luce del sole. Michela Tengattini si è spenta a soli 31 anni. La sua grinta, il suo coraggio e la sua voglia di vivere però, rimarranno in eterno.

La malattia l’ha strappata all’affetto dei suoi cari, ma anche a un’intera comunità e a quella che sarebbe stata, senza ombra di dubbio, una grande carriera.

Nata, infatti, come cantante pop e soul, per 10 anni si è affidata al metodo Vocal Power e successivamente si è data al musical. Proprio per questo si era iscritta in un'Accademia di Musical di Milano, dove ha studiato secondo il metodo VMS e si è approcciata anche a stili differenti da quelli di partenza. Sempre orientata sul un genere soul/blues e prettamente di musica black, con la sua emozionante e potente voce avrebbe potuto cantare qualsiasi cosa.

Frizzante, allegra e gioviale, la 31enne riusciva a portare gioia a tutti coloro che l’hanno conosciuta e la sua assenza peserà come un macigno.

I funerali

Le esequie saranno celebrate venerdì, alle 15. Dopo la cerimonia è stato raggiunto il cimitero con il corteo a piedi. Lì riposerà Michela e in cielo potrà per sempre cantare con gli angeli con la sua voce cristallina.