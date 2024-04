Dopo l’annuncio pasquale di Tiberio Boni, che ha deciso di fare «non un passo indietro ma due in avanti», il gruppo di lavoro di Sosteniamo Paratico, nato cinque anni fa dalla fusione di altre realtà e che attualmente siede ai banchi della minoranza consiliare, ha presentato il suo candidato sindaco. Anzi, la sua candidata: si tratta di Clara Alberti, già consigliera comunale insieme a Tiberio Boni e a Cristino Bettoni, che la affiancheranno all’interno della lista che il sodalizio sta chiudendo in vista dell’appuntamento elettorale di giugno.

Già in Consiglio ora Clara Alberti scende in campo per la sua Paratico

Operatrice sanitaria di 49 anni, un figlio di 21, Clara Alberti vive da sempre a Paratico.

«Dopo il diploma in ragioneria ho compreso che la prevenzione e l’attenzione alla persona erano il mio orientamento di vita e mi sono laureata in igiene dentale per poi concludere un master in nuove tecnologie – ha spiegato la candidata - Sono rappresentante nelle commissioni di laurea per il mio Ordine professionale e collaboro con uno dei più importanti studi odontoiatrici di Brescia, oltre ad averne uno mio». Per la Alberti lo sguardo rivolto al sociale è fondamentale. «Conosco bene il tessuto sociale del paese e sono aperta al dialogo – ha proseguito la Alberti – Ho programmato fin da ora di limitare il mio impegno professionale per mettermi al servizio dei cittadini».

Lo sport è da sempre una delle sue passioni, tanto che dopo gli esordi nella Polisportiva di Paratico come calciatrice, negli anni ha raggiunto squadre di livello nazionale come Milan e Verona. Oggi continua a impegnarsi in vari progetti sociali e culturali.

«Il desiderio di viaggiare e conoscere il mondo ha accompagnato la mia vita, allargando il mio orizzonte culturale e umanitario, acquisendo una buona conoscenza delle lingue – ha continuato - Ho svolto attività di volontariato, legate alla mia professione, in America Latina e Terrasanta. Ma nonostante gli impegni professionali e familiari ho sempre seguito la politica del nostro territorio. Nel 2021 ho partecipato anche alla stesura del progetto di legge per la valorizzazione delle strade bianche in Franciacorta, ma è a quella del nostro paese a cui mi sento più profondamente legata».

Nel programma della civica ci sono alcuni punti fondamentali su cui il gruppo si è concentrato anche in questi anni, dal risanamento del bilancio al supporto alle famiglie, passando per la viabilità.

«Intendiamo intraprendere un percorso di uscita dalla pesante situazione finanziaria in cui versa il nostro Comune – ha evidenziato la Alberti – E’ necessaria una politica di incentivi per chi paga le tasse comunali, un impegno per il recupero fiscale e serve rivedere la distribuzione della spesa pubblica al fine di poter liberare risorse per realizzare servizi realmente utili. Vogliamo essere di supporto alle famiglie con la revisione delle tariffe comunali, comprese le rette e servizi scolastici. Serve avere un occhio di riguardo a ciò che deve essere di supporto alla gestione ed alla cura degli anziani e dei disabili, con l’inizio di un iter per la realizzazione di opere dedicate».

Tra queste una struttura per gli anziani, un auditorium, ma anche progetti pensati per coinvolgere i giovani, uno sportello di supporto al cittadino per sostenerlo nelle pratiche di sostituzione degli impianti domestici e la realizzazione di una comunità energetica. La lista, che verrà presentata nelle prossime settimane, coniugherà esperienza e competenza a uno sguardo giovane di alcune nuove leve.