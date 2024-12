Un dolore che non si può spiegare, ma anche un amore immenso pronto a travolgere la famiglia di Alessio Longoni, morto a soli 14 anni dopo aver lottato per molto tempo contro la malattia.

Addio Alessio, vola libero sulla tua altalena

Alessio Wild. Libero e selvaggio. Così come si voleva far chiamare lui. E' questo il nome riportato sul necrologio del giovane che si è spento oggi, 15 dicembre 2024, a soli 14 anni dopo aver fronteggiato la malattia come un leone. Purtroppo, però, dopo giorni durissimi, è giunto il tragico epilogo. Quello che tutti coloro che hanno conosciuto Ale e la sua meravigliosa famiglia non avrebbero voluto sentire mai. Una perdita che unisce la comunità di Coccaglio, dove viveva con mamma Deborah Alberti, papà Damiano e i due fratelli più piccoli, ma anche Chiari, dove è andato a scuola a San Bernardino (e città d'origine della mamma) e Palazzolo in quanto da qualche mese aveva iniziato la sua nuova esperienza al Falcone (sempre insieme alla sua ormai inseparabile educatrice Giada Chiari).

Alessio, infatti, era un ragazzo che anche davanti al dolore e la sofferenza non si è mai arreso. Curioso, allegro e con un immenso amore per la natura, gli animali e i dinosauri. Così come per la musica, spesso ascoltata attraverso la sua amatissima cassa, Spiderman, Venom e tanti altri.

Il saluto

In tantissimi in queste ore si sono stretti intorno alla famiglia. Il via vai nella casa di Coccaglio è senza fine. Non sono mancati per un saluto e un abbraccio a nome dell'intera comunità nemmeno il sindaco Monica Lupatini insieme al consigliere Eugenio Fossati, mentre anche sui social il Comune di Chiari e tantissimi amici hanno espresso il loro profondo dolore.

In prima linea il Teamlife, associazione della quale mamma Deborah (insieme al presidente Ersilio Ambrosini e ad Antonio Savoldi) è un "braccio" è soprattutto l'anima. A questa realtà, infatti, la famiglia ha chiesto di fare una donazione invece che acquistare fiori per Alessio.

La veglia e il funerale

Alessio riposa a casa, a Coccaglio, circondato dall'amore di tutti i suoi cari. Della mamma, del papà, dei nonni, gli zii e di tutta la famiglia. La veglia è in programma per domani sera, lunedì, alle 18. Le esequie, invece, saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Coccaglio nel pomeriggio di martedì, 17 dicembre, alle 15. Al termine della Messa, Alessio sarà accompagnato al Tempio Crematorio.