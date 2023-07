Addio al dottor De Vito

Addio al commendatore Angelo Salvatore De Vito, colonna dell’Agenzia delle entrate in paese ma non solo: arrivò fino a Roma, come esperto di Finanza al servizio del Ministero dell’Economia. Aveva 82 anni.

De Vito e la passione per il lavoro

Originario di Montepaone, in Calabria, aveva trascorso tutta la sua vita nella Bassa ricoprendo incarichi di rilievo nell’Agenzia delle entrate, in paese. Non di meno, è stato impegnato sempre in mansioni di alto livello a Cremona, Orzinuovi, Brescia e persino in Regione Lombardia come capo ufficio Accertamento dell’Agenzia delle entrate. Importante e costante era l’impegno e la dedizione che metteva nel suo operato, che gli sono valsi la nomina a Commendatore e Grande ufficiale della Repubblica.

De Vito aveva lavorato con l’allora ministro Giulio Tremonti, che lo scelse come grande esperto di finanza nel Servizio ispettivo del Ministero delle finanze, ma lavorò anche nella Commissione tributaria della Camera dei deputati nella XVI legislatura. Dopo una vita trascorsa come punto di riferimento per i cittadini che si affidavano a lui per risolvere i loro problemi, e per i professionisti che vedevano nella sua figura competenza e autorevolezza, De Vito è mancato all’età di 82 anni. Circondato dall’affetto dell’amata famiglia si è spento nel suo paese natale, dove sarà celebrato anche il rito funebre, al quale voleva tornare.

Il ricordo

La comunità lo ricorda come una persona di spicco, impegnata e volenterosa, sempre disponibile a tendere una mano al prossimo mettendo la sua grande competenza a disposizione degli altri.